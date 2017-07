Burgemeesters bezorgd over cocaïnesmokkel aan de kust

In juni ontdekten de Nederlandse en Belgische politie binnen twee weken maar liefst 1800 kilo coke aan de kust. 300 kilo kwam van een kotter uit Urk en 1500 kilo werd gevonden op een voormalige viskotter voor de kust van het Belgische Oostende. In beide gevallen was de bemanning hoofdzakelijk Nederlands.



Volgens burgemeester Lonink wordt er momenteel te weinig gedaan om de drugssmokkel tegen te houden, doordat er in de kustplaatsen een gebrek is aan opsporingsmiddelen. ,,'s Nachts zijn in de hele provincie maar een paar voertuigen op de weg. Sinds de komst van de Nationale Politie is de aandacht voor dit gebied gemarginaliseerd. Drugssmokkelaars weten precies waar onze zwakke plekken zitten'', aldus Lonink tegen De Telegraaf.