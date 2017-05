Buschauffeur helpt bij supersnelle bevalling

Videler reed rond 20.30 uur op lijn 115 toen hij merkte dat er iets aan de hand was met de vrouw. De buschauffeur nam direct contact op met de verkeersleiding die de hulpdiensten inschakelde. Ook de Arriva-toezichthouders snelden zich naar de bus in het centrum van Breda. Videler zette de bus aan de kant van de weg en de bevalling begon meteen. Het ging bliksemsnel; binnen twintig seconden was het jongetje geboren.



,,Ik heb vandaag iets meegemaakt wat je niet elke dag meemaakt'', schreef de buschauffeur op zijn Facebookpagina. ,,Terwijl ik dienst had bij Arriva is er in de bus die ik bestuurde een jongetje geboren. Voor zover ik weet, maken moeder en zoon het goed.''