Cadeautje van opa verklapt hoe baby Toby gemaakt is

Slechtziende Britse vrouw heeft 27 contactlenzen in oog

14:56 Een Britse oogarts in opleiding die een patiënte (67) klaarmaakte voor een staaroperatie heeft een wel heel bijzondere ontdekking gedaan. In de blauwachtige massa in een van de ogen van de vrouw zaten maar liefst 27 contactlenzen. ,,Een bizar verhaal", reageert oogarts Tjeerd de Faber van het Rotterdamse Oogziekenhuis.