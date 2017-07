Cameraman raakt gewond bij terreuroefening

Cameraman Fokko van der Straaten (62) is bijna opgeblazen bij een grote anti-terreuroefening in Dordrecht. Voor de lokale televisiezender RTV Dordrecht zou hij de levensechte oefening filmen in een leegstaand ziekenhuis, maar hij werd geraakt door een flitsgranaat die geworpen werd door een anti-terreureenheid van de Dienst Speciale Interventies (DSI).