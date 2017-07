Cel en beroepsverbod voor verzorger na misbruik gehandicapte

Baby's kunnen óók van Mondriaan genieten

15:44 Baby's kunnen best van Mondriaan genieten. Althans, dat vindt stichting Kunstfanaatjes. Vandaag kregen de allerkleinsten een tour door het Haags Gemeentemuseum. Volgens de stichting is het een primeur in Nederland. ,,We willen laten zien dat kunst helemaal niet moeilijk of deftig hoeft te zijn. Een bezoek aan een kunstmuseum zou net als de kinderboerderij in het rijtje met 'uitjes voor het gezin' moeten staan", zegt Kunstfanaatjes-oprichtster Brigitte Timmermans.