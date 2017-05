Convenant om overlast op Wallen tegen te gaan werkt niet

Dat blijkt uit een rondwandeling van Het Parool door de rosse buurt. Een maand nadat het convenant werd ingevoerd, staan er in de avonduren nog steeds grote groepen toeristen met gidsen die de doorstroming in het Wallengeied belemmeren. Oorzaak is dat veel tourbedrijven het convenant niet hebben ondertekend.

Druktegevoelige plekken

Een brede vertegenwoordiging van touroperators ondertekende de nieuwe richtlijnen begin april met wethouder Kajsa Ollongren en stadsdeelvoorzitter Boudewijn Oranje van Centrum. Naast de toeristische bedrijven tekenden ook onder meer het stadsdeel en de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad het convenant. Volgens de nieuwe regels moeten de groepen kleiner worden: twintig personen - 'met incidentele uitzonderingen tot 25'. Na elf uur 's avonds gaan er geen groepen meer rond.

Afgesproken is ook dat de gidsen herkenbaar zijn door een badge en dat geluidsversterking niet is toegestaan. Ook zijn er 'druktegevoelige' plekken aangewezen waar groepen niet meer mogen stilstaan. Hierbij gaat het om de stegen in het Sint Annenkwartier, de bruggen op de Oudezijds Achterburgwal, de Stoofsteeg, voor de Bulldog, Casa Rosso, het Kleinste Huis en de Condomerie.

'Boterzacht'

Stadsdeelbestuurder Oranje vindt niet dat het hier gaat om goedbedoelde maar boterzachte maatregelen. ,,De branche is er zelf mee gekomen, natuurlijk hebben we besloten op hun initiatief in te gaan. Of ze zich eraan zullen gaan houden, moeten we zien. Wij gaan het in de gaten houden en gaan registreren of dat het geval is."

Wethouder Ollongren was eveneens positief over het convenant maar ze riep ook de Haagse politiek op om meer steun en meer mogelijkheden tot regulering. ,,Om grip te krijgen op ongewenste ontwikkelingen in de stad die samenhangen met veel bezoekers, zoals een eenzijdig toeristisch aanbod, illegale hotels, overlast door grote groepen toeristen en overlast door bijvoorbeeld Segways en bierfietsen."