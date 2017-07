Criminele vreemdeling wordt maar zelden uitgezet

Het WODC, het onderzoeksbureau van het ministerie van Justitie, schatte eerder dat de in 2012 aangescherpte wet zou leiden tot jaarlijks 475 intrekkingen van verblijfsvergunningen. Dat blijken er nu in de praktijk veel minder. Vorig jaar verloren volgens immigratiedienst IND tachtig vreemdelingen hun verblijfsrecht door een strafblad. Dat zijn reguliere migranten, geen mensen met een asielstatus.

Meer eisen

De IND zegt dat het aantal mogelijk achterblijft doordat rechters sinds de strengere wet meer eisen stellen aan de argumentatie om een verblijfsstatus in te trekken. 'Je moet in elk individueel geval onderbouwen dat de maatregel proportioneel is en opweegt tegen de persoonlijke gevolgen voor de vreemdeling, die soms al vele jaren in Nederland is en hier een gezin heeft', zegt een woordvoerder.