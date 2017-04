Critici dienen aangifte in tegen Eritrese jongerenbeweging

Efteling geeft kijkje bij nieuwe attractie Symbolica

17:38 In de Efteling was de nieuwe attractie Symbolica vanmiddag al event te bewonderen. Het wordt de grootste en duurste attractie van het park en kan zo'n 1.400 bezoekers per uur aan. Het is een zogenaamde darkride en een binnenattractie voor het hele gezin. Qua ervaring is het vergelijkbaar met de Fata Morgana en de Droomvlucht. Rond 1 juli zal de attractie worden geopend.