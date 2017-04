Dabbende prinsen, teleurgestelde fans en een klein protest

Onze verslaggever Jeroen Schmale kwam van alles tegen samen met de koning in Tilburg. Zo deden prins Maurits en prinses Laurentien de dab, was er een klein protest van het Nieuw Republikeins Genootschap en was één fan teleurgesteld dat hij de koning geen hand heeft kunnen geven.