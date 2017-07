David Hasselhoff steelt samen met André Rieu de show

Baywatch-ster David Hasselhoff (64) is de speciale gast van vioolvirtuoos André Rieu (67) tijdens zijn populaire Vrijthofconcerten. Tijdens de generale repetitie gisteren werd The Hoff op het podium gespot. Van de acteur en de Strauss-koning is bekend dat ze goed bevriend zijn.