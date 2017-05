De gevoeligheid van 4 mei: wie we wel of niet herdenken

Is de herdenking op 4 mei bedoeld om enkel stil te staan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, of moet er ruimte zijn om juist op deze dag ook stil te staan bij ander leed? Als het aan dominee Rikko Voorberg ligt is dodenherdenking breder dan alleen het verleden herdenken.

Quote De gedachte van dodenherdenking kan ik niet rijmen met wat er nu aan onze grenzen gebeurt Rikko Voorberg De 36-jarige dominee wil dit jaar tijdens Nationale Dodenherdenking met 3000 witte papieren kruisen op het Amsterdamse Rembrandtplein stilstaan bij de vluchtelingen die het leven lieten onderweg naar Europa. Dat hij juist deze dag uitkoos voor de speciale vluchtelingenherdenking is volgens hem heel bewust. ,,We herdenken dat mensen toen hun leven gaven voor de vrijheid'', vertelt Voorberg. ,,Op dit moment vragen mensen aan onze grenzen of wij de vrijheid waarvoor is gestreden willen delen, maar dat lijken we nog steeds verrekte lastig te vinden. De gedachte van dodenherdenking is: dit willen we nooit meer, maar wat er nu aan onze grenzen gebeurt kan ik daar niet mee rijmen.''

Ander moment

Het initiatief van Voorberg kan rekenen op een hoop weerstand. Onder meer het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israël) stelt dat de herdenking van de dominee niet op deze dag hoort. ,,Het is goed om stil te staan bij het leed van vluchtelingen, maar dat kan beter op een ander moment’’, aldus een verklaring van het CIDI. ,,Wie alles wil herdenken, herdenkt uiteindelijk niets."

Volgens het CIDI wordt de unieke betekenis van de Tweede Wereldoorlog voor de Nederlandse geschiedenis en samenleving naar de achtergrond verplaatst door dit soort verbredende initiatieven. ,,4 mei is dan ook geen geschikt moment voor het herdenken van omgekomen vluchtelingen - hoe goedbedoeld ook."

Iets anders

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei vindt dat Voorberg zijn herdenking mag houden, maar wil zich er verder buiten houden. ,,De initiatiefnemer vraagt aandacht voor een belangrijk internationaal probleem, maar dat is iets anders dan de officiële herdenking die wij organiseren'', luidt het in een verklaring van het Nationaal Comité. ,,We weten dat veel mensen tijdens dodenherdenking een verbinding willen maken met slachtoffers van andere oorlogen. Dat is soms ingewikkeld, maar ook belangrijk en zinvol'', licht persvoorlichter Ronnie Kroes toe. ,,Iedereen mag herdenken en vieren hoe en wat ze willen, maar wij herdenken de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.''

Nuanceverschil

Quote De burgemeester gaat niet over de inhoud van de manifestatie Woordvoerder gemeente Amsterdam Voorberg vindt echter dat zijn herdenking over hetzelfde gaat als dodenherdenking. ,,Het gaat om een nuanceverschil.'' Volgens de dominee is het belangrijk dat we de gebeurtenissen uit het verleden vertalen naar het heden.



,,Ik vind dat je de gedachte van dodenherdenking niet mag opsluiten in het verleden, dat heeft geen effect op het nu. Of je denkt aan het verleden en bent daar treurig over, of je voegt daar een actieve component aan toe en word je bewust van wat er nu gebeurt.''

Verbieden

Het CIDI is in gesprek gegaan met Voorberg en heeft aangegeven gemeente Amsterdam te vragen om geen toestemming te geven voor de herdenking van Voorberg. Volgens gemeente Amsterdam is dat moeilijk om voor elkaar te krijgen. ,,Het is lastig om dat te verbieden, als je het al zou willen'', vertelt een woordvoerder van de gemeente. ,,Zolang er geen vrees is voor wanordelijkheden, verkeershinder of risico's voor de gezondheid, is het gewoon vrijheid van meningsuiting. De burgemeester gaat niet over de inhoud van de manifestatie.''

Niet nieuw

De discussie over de invulling van dodenherdenking is alles behalve nieuw. In 2012 ontstond er veel ophef over het initiatief van gemeente Bronckhorst, die toen voorstelde om ook langs graven van Duitse militairen wilde lopen. Dat voorstel werd uiteindelijk afgekeurd door het Nationaal Comité 4 en 5 mei.