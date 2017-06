Nieuwkomers in Nederland zijn vanaf nu verplicht de participatieverklaring te ondertekenen. Vorige week ging de Eerste Kamer akkoord met een wetswijziging waardoor de inburgering nog minder gericht is op taal en werk en nog meer op bureaucratie. Er staat onder meer in dat in Nederland iedereen mag denken, doen en zeggen wat hij wil. Een ideetje van PvdA’er Lodewijk Asscher: ,,Voor ons zijn deze spelregels vanzelfsprekend, voor nieuwkomers vaak niet. Het is daarom belangrijk dat we hier vanaf de eerste dag heel duidelijk over zijn.” Ik heb ook een boodschap voor alle nieuwkomers : die participatieverklaring stelt niks voor, zodra je ’m hebt getekend kan-ie de prullenbak in. Effectief inburgeren doe je als volgt: ga de taal leren, ga werken. Klaar. Wil je de spelregels van Nederland echt goed leren, dan verwijs ik je graag naar mijn favoriete rubriek: Moderne Manieren van etiquettedeskundige Beatrijs Ritsema. Elke zaterdag in Trouw. Het opgebouwde archief is in zijn geheel te lezen (en te doorzoeken!) op Ritsema’s website. Naar mijn idee levert dat het meest nauwkeurige beeld op dat je van Nederlanders kunt krijgen, als je er zelf niet een bent van geboorte.



Een schat aan informatie, even waardevol als wat er hangt in het Rijksmuseum. Elke week leggen drie anonieme lezers Ritsema een dilemma of probleem voor uit het dagelijkse leven en als een soort moeder aller Nederlanders doet ze uit de doeken wat het juiste is om te doen.



Neem nu die van afgelopen weekend: arme sloeber wordt uitgenodigd voor een barbecue met vrienden, krijgt wat groenten en een stuk vlees op zijn bord en hoort pas de volgende dag dat hij die vrienden daarvoor 10 euro moet betalen. Hij (of zij) schrijft Ritsema: ‘Ik vind het een behoorlijk bedrag voor wat ik heb geconsumeerd en ik voel me een beetje naar dat ik na een uitnodiging de rekening gepresenteerd krijg. Wat moet ik hiermee aan?’



Had ik deze gouden rubriek niet gelezen, dan had ik nooit geweten dat er Nederlanders bestaan die hun eigen vrienden uitnodigen bij hen thuis om ze vervolgens de rekening te presenteren. Ongehoord wat mij betreft, maar kennelijk onderdeel van de Nederlandse cultuur want anders zou de etiquettedeskundige zich hier niet (meermaals) over hoeven uitspreken.



En zo leer je meer en meer bij elke vraag die Ritsema beantwoordt. Over hoe je moet omgaan met visite die tegen je zin in gebruikmaakt van de wc (Beste Beatrijs, ik geef bij mij thuis een jongeman Nederlandse les tegen betaling. Elke keer kondigt hij halverwege de les aan dat hij naar de wc moet en vervolgens gaat hij uitgebreid staan urineren in mijn privétoilet). Over wie er allemaal in een rouwadvertentie vermeld moeten worden (Beste Beatrijs, moet de weduwe van mijn vader daar dan ook bij? Niemand heeft daar zin in). Werkelijk alle aspecten van het leven worden behandeld.



Ik heb eigenlijk ook een vraag: beste Beatrijs, is het niet een idee jouw site te laten vertalen naar het Arabisch en Tigrinya ten behoeve van de inburgering van nieuwkomers, of vind je dat ze eerst het Nederlands maar moeten leren?