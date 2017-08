De week van Ton Hendriks: hoe kon ruzie met Tim Hofman zo misgaan?

Quote Ik ben een redelijk man. Maar ik laat me in mijn eigen pand niets zeggen Ton Hendriks ,,Hé Ton, eikel!’’, klinkt het als hij vrijdagochtend de straat oversteekt. Het scheldwoord komt uit de mond van een jonge vrouw die toevallig voorbij fietst in hartje Nijmegen. Ton Hendriks (72), vastgoedmagnaat, hoort het niet of doet alsof hij het niet verstaan heeft.



De dame stopt en maakt snel nog een foto. Hendriks, al jaren opgenomen in de Quote 500 met rijkste Nederlanders, bezitter van de halve Nijmeegse binnenstad, had altijd al wel de naam een type straatvechter te zijn. Maar sinds de veelbesproken knokpartij met BNN-programmamaker Tim Hofman, begin deze week, weet heel Nederland pas echt hoe boos hij kan worden. ,,Het is zoals het is’’, verzucht Hendriks. ,,Het is nou eenmaal zo gelopen, ik kan er niks meer aan veranderen.’’

De Nijmegenaar staat er gekleurd op - ook al bleek uiteindelijk dat niet de ondernemer zelf, maar een medewerker maandag de vuistslag uitdeelde die Hofman een gebroken kaak bezorgde. Hofman was met zijn crew van het YouTube-programma #BOOS verhaal gaan halen namens een groep Nijmeegse studenten die bij Hendriks een kamer huurt. Voornaamste klacht: hun voordeur sloot slecht. De confrontatie in Hendriks' kantoor liep volledig uit de hand.

Haatmails

Ruim duizend haatmails zitten er inmiddels in zijn mailbox. Zijn secretaresses zijn er beduusd van. ,,Hier zitten we echt niet op te wachten.’’ Ook worden er aan de lopende band pizza's en sushi bij het Nijmeegse kantoorpand aan de Canisiussingel bezorgd. Besteld door 'grappenmakers'. Omkomen van de honger zullen ze dus niet. De secretaresses lachen schamper. ,,Het is niet alleen vervelend voor ons, maar ook voor de ondernemers bij wie dit besteld wordt.’’

Hoe kon het zo misgaan? Hoe kon de vastgoedmagnaat zich zó uit de tent laten lokken door een tv-presentator die weliswaar confronterend en provocerend is, maar toch zeker geen Rambo?

,,Weet je, ze stormen hier naar binnen met een man of zeven, knallen tot twee keer toe zo'n confettikanon af, en dan worden verzoeken van mijn medewerkers om het pand te verlaten keer op keer niet opgevolgd’’, reageert Hendriks. ,,Ik ben een redelijk man. Maar ik laat me in mijn eigen pand niets zeggen. Als we terug de hal in waren gegaan, en we waren daar verder gaan praten, was er niets aan de hand geweest. De situatie escaleerde toen Tim weigerde te vertrekken.’’

Zijn secretaresses knikken. Ze stellen dat het inmiddels veelbekeken filmpje niet het hele verhaal vertelt. Er zou wel degelijk in geknipt zijn.

Een mep

Over wie nou precies dé klap uitdeelde waarbij de BNN-presentator zijn kaak brak, wil Hendriks niet al te veel uitweiden. Waarom verklaarde de Nijmegenaar trouwens eerder dat hij Hofman zélf een mep zou hebben gegeven? ,,Ik blijf erbij: ik heb mezelf verweerd toen ik werd aangevallen. En ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor hetgeen gebeurd is'', is alles wat hij er over kwijt wil.



Of hij spijt heeft? Dat heeft hij zeker. ,,Ik betreur het ten zeerste dat Tim Hofman letsel heeft opgelopen. Ik heb inmiddels ook mijn excuses aangeboden. Vandaag opnieuw. En ik heb mijn advocaat contact op laten nemen met de advocaat van Tim. Ik heb hem uitgenodigd voor een gesprek. Waarin ik nogmaals mijn excuses wil aanbieden. Ik wil dat we samen uitpraten hoe het zo heeft kunnen lopen en kijken of we tot een oplossing kunnen komen.’’

Dat gesprek moet de komende week plaatsvinden. Bij BNN zou in beginsel positief zijn gereageerd.

Goede huisbaas

Zelfs deze handreiking neemt niet weg dat de steenrijke vastgoedmagnaat door het incident plots symbool voor alles wat er mis is met kamerverhuur in Nederland. De werkelijkheid ligt écht anders, bezweert Hendriks zelf. Kern van zijn verhaal - en dat van medestanders: hij is wel degelijk een goede huisbaas, en studenten zijn óók zelf verantwoordelijk voor het pand waar ze in wonen.



Sandra, die voor Hendriks de studentenhuizen schoonmaakt, komt binnen. Ook voor het betreffende studentenpand waar het in de BNN-uitzending over ging, is ze verantwoordelijk. En ja, het klopt dat ze daar een maand niet geweest is, zoals in de #BOOS-video gesteld wordt. ,,Doe je verhaal maar’’, zegt Hendriks.

Zwijnenstal

,,Het is daar gewoon een ongelooflijke zwijnenstal’’, brandt Sandra los. ,,Ik weigerde een maand lang daar schoon te maken, zo'n bende was het.’’ Ze rept van kapotte fietsen in de gang, bierkratjes en vuilniszakken bij de deuren, een dakterras vol peuken, en bergen vuile vaat op de aanrecht. ,,En dan zeggen ze: 'daar hebben we toch een schoonmaakster voor?' Geen respect? Dan krijg je het ook niet.’’

Er bestaat ook nog zoiets als eigen verantwoordelijkheid, vult Hendriks aan. ,,Ze zijn in dat huis niet voor rede vatbaar.’’ De vastgoedmagnaat laat een brief van de pandbeheerder van begin deze week zien, waarin de studenten er nogmaals op gewezen worden dat de schoonmaakster er is om schoon te maken, en niet om op te ruimen. 'Ook mogen er geen spullen in gangen en trappenhuizen staan', zo valt te lezen.

Quote Het is daar gewoon een ongelooflijke zwijnenstal. Ik weigerde een maand lang daar schoon te maken, zo'n bende was het Schoonmaakster Sandra

Spic en span

Hendriks wil als voorbeeld drie studentenpanden aan de overkant van zijn kantoor laten zien. Spic en span zijn ze, stuk voor stuk. Goed bijgehouden door de eigenaar, maar óók door de studenten zelf. ,,Zo kan het ook hè, zo kan het ook. Zie je wel!’’

Hendriks besluit de elektricien die voor hem werkt te bellen, en zet hem op de luidspreker. De huisbaas vraagt hoe vaak hij in het pand, waar de studenten in #BOOS over klaagden, geweest is om de voordeur te maken. ,,De afgelopen maanden heel vaak", is het antwoord. ,,Ik heb het slot wel drie keer vervangen, maar de deur gaat telkens kapot door lomp gebruik van de studenten."

Quote Ik heb het slot wel drie keer vervangen, maar de deur gaat telkens kapot door lomp gebruik van de studenten De elektricien

,,Zie je’’, zegt Hendriks, ,,nu hoor je het ook van een ander.’’

Bij het studentenhuis in kwestie willen ze niet reageren op wat er deze week allemaal gebeurd is. De voordeur, die in het #BOOS-filmpje nog met een duw te openen was, is opnieuw gerepareerd. Catelijne, de studente die BNN benaderde over de gebreken, heeft 'geen zin om verder in het nieuws te komen'. ,,Ik ben druk met studeren, en heb geen behoefte om te reageren’’, zegt ze door de intercom.

