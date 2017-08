'Dementen met een hoge bloeddruk zijn minder agressief'

Het opmerkelijke onderzoek wordt uitgevoerd door het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), in samenwerking met verschillende verpleeghuizen. ,,Het klinkt misschien een beetje gek, maar we weten uit verschillende studies dat het voor kwetsbare ouderen best gezond is om een hogere bloeddruk te hebben'', zegt hoogleraar eerstelijnsgeneeskunde Jacobijn Gussekloo.

Ook is bekend dat ouderen die last hebben van een plotselinge lage bloeddruk tijdens het opstaan meer hersenproblemen krijgen. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat ouderen met dementie meer probleemgedrag vertonen als ze een lagere bloeddruk hebben.

Toeval?

Of het om een toevallige samenloop van omstandigheden gaat of dat er een oorzakelijk verband is, dat gaat het LUMC de komende vier jaar uitzoeken. Daarbij zullen 246 dementerenden geleidelijk stoppen met hun bloeddrukverlagers, terwijl eenzelfde groep de medicatie wel blijft slikken. Vervolgens kijken de onderzoekers of de bloeddruk stijgt, het probleemgedrag afneemt en de kwaliteit van leven toeneemt.