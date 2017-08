Deze dame is de schrik van elke FIFA-speler

Toen deze week bekend werd dat Laura van Eijk in het officiële e-Sportsteam van FC Twente is opgenomen, had ze op WhatsApp heel wat uit te leggen. ,,We hebben een familie-app en mijn opa en oma hadden werkelijk geen idee wat het inhoud. Ziet er leuk uit , zeiden ze, maar waar gaat het over?"

Laura (25), geboren in Apeldoorn en opgegroeid in Deventer, gaat komend seizoen FC Twente vertegenwoordigen in de digitale wereld. Ze scoort daarmee een primeur, want Laura wordt de eerste vrouwelijke e-Sporter van Nederland.

Kinderachtig?

E-sporters spelen het voetbalspel FIFA tegen elkaar. Sinds vorig jaar hebben alle eredivisieclubs één of meerdere gamers in huis, die het clubtricot verdedigen in een onderlinge competitie. Beelden van die duels worden online miljoenen keer bekeken, vooral door jonge jongens.

Laura kent de reacties. ,,Is dat niet kinderachtig? Wat er leuk aan de hele dag computerspelletjes doen? Maar mensen weten vaak niet waar ze het over hebben. Een andere jongen uit het e-Sportsteam van FC Twente, Tony, speelt op dit moment een soort wereldkampioenschap. Uit 7 miljoen deelnemers zit hij bij de laatste 32. De hoofdprijs is 200.000 dollar. Hij moet echt strijden voor z'n leven."

De lange brunette werkt in het dagelijks leven full-time in de Deventer bioscoop. In haar vrije tijd zit ze veel achter de console. ,,GTA, andere games, maar FIFA blijft mijn favoriete spel", vertelt ze.

Quote Het grappige is: ik ken helemaal geen meisjes die FIFA spelen. Zelfs online kom ik ze nog steeds niet tegen Laura van Eijk

Wat ze gaat verdienen met haar e-Sports-activiteiten, weet ze nog niet. FC Twente kost het in ieder geval niets, dat profiteert van een samenwerking met het bureau Bundled. De club zag in Laura een mooie kans de vrouwenemancipatie in het voetbal verder vorm te geven. ,,We zijn pioniers op het gebied van vrouwenvoetbal, hadden onlangs het EK Vrouwen hier. Dit leek ons een mooie volgende stap", aldus hoofd-marketing Tom Schreurs van FC Twente.

Verliezen van een meisje

Laura noemt haar band met FIFA 'bijna een verslaving', een zwaar uit de hand gelopen hobby. Vrijwel dagelijks werkt ze aan haar skills. Hoe goed ze is? ,,Beter dan de gemiddelde jongen", stelt ze zelfverzekerd. ,,Dat ik bij FC Twente zit schept natuurlijk wel verwachtingen. Ik wil niet het beeld waarmaken dat meisjes geen FIFA kunnen spelen. De jongens uit de e-divisie zullen extra hun best doen tegen me. Verliezen van een meisje? Dat is het laatste dat ze willen."

Buiten haar game-passie om is Laura eigenlijk gewoon een meisje-meisje. Ze ziet er hip en goed uit, houdt van make-up, kleding en uitgaan. Met haar vriendinnen doet ze naar eigen zeggen vooral 'meisjesdingen'.

,,Die spelen geen FIFA joh. Dan gaan we gewoon wat drinken samen of naar de film. Maar ze zijn al heel lang gewend dat ik fanatiek ben met FIFA. Het grappige is wel: ik ken helemaal geen meisjes die FIFA spelen. Zelfs online kom ik ze nog steeds niet tegen. Terwijl ze er toch echt moeten zijn. Ik hoop dat er iets loskomt nu ik als eerste vrouw ook aan de e-divisie mee doe."