Deze geniale labrador ruimt zakken vol zwerfafval op

In IJsselstein loopt sinds deze zomer een bijzondere zwerfafvalhond rond. Labrador Joy speurt naar blikjes en flesjes en zorgt ervoor dat die in een afvalzak terechtkomen. Inwoner Alex van Eck begon vijf weken geleden Joy aan te leren dit soort afval op te sporen. Het resultaat is verbluffend: de hond haalt zakken vol op.