Diederik Samsom gaat afvalverwerker adviseren

RUST: Zo­mer­avond­voet­bal in Nijmegen na voorsprong NEC

17:31 NIJMEGEN - NEC staat na een 3-1 overwinning bij FC Emmen met één been in de finaleronde van de play-offs voor de eredivisie. Zondag is in eigen huis de return. Volg in dit liveblog de gebeurtenissen van dit duel.