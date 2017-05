Dirk van geen kwaad bewust in varkensrechtszaak

Supermarktketen Dirk snapt niet waarom het bedrijf voor de rechter wordt gesleept door actiegroep Varkens in Nood. De supermarkt is gedagvaard omdat leveranciers zich niet aan de wet zouden houden bij het produceren van varkensvlees en het houden van vee. ,,Ondanks meerdere verzoeken om aan te geven om welke veehouders en toeleveranciers dit gaat, is hier nooit een reactie op gekomen'', aldus Dirk vandaag.

Een dag eerder maakte Varkens in Nood de rechtszaak bekend. De dierenwelzijnsorganisatie eist dat Dirk op de korte termijn stopt met de inkoop van ,,onrechtmatig geproduceerd vlees'' en overstapt op vlees dat ten minste één ster van het Beter Leven-keurmerk heeft.

Volgens Varkens in Nood is er veel mis met Nederlandse varkenshouderijen en de manier waarop wordt omgegaan met dieren. Supermarkten zijn volgens de organisatie medeverantwoordelijk voor het leed in varkensstallen.

Het supermarktbedrijf stelt echter dat de nu begonnen procedure niet valt te rijmen met publicaties van de eigen onderzoeken van Varkens in Nood over de verkoop van vlees door Dirk. ,,Volgens deze publicaties behoort Dirk tot de best scorende supermarkten op basis van de beoordeling van Stichting Varkens in Nood'', zegt Dirk. Het bedrijf benadrukt dat het een zo duurzaam mogelijk assortiment in de schappen wil hebben liggen. ,,Dirk voldoet voor bijna het gehele assortiment aan de uitgangspunten van het 1 ster Beter Leven-keurmerk.''