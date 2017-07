Dit herenhuis in Vlissingen is te koop... maar niet om aan te zien

Dat is het misschien ook wel. Het herenhuis is wel op z'n minst een 'opknappertje'. De foto's van het pand liegen er niet om. Het huis is nog volledig ingericht met gebutste magnetrons, vlekkerige stoelen, afgeragde bankstellen en vlekkerige matrassen. Een sopje zou in elk geval geen kwaad kunnen. En wie weet wat er daar onder vandaan komt... ,,Het is inderdaad een zwaar verwaarloosd pand", bevestigt Mark Bouwsma van makelaar Aerssens & Partners, die namens de verkopende partij optreedt. ,,Over hoe het in deze staat gekomen is, willen we op dit moment niet te veel kwijt. Het pand moet nog verkocht worden... Op korte termijn, en in de huidige staat." Het pand wordt op dit moment niet meer bewoond, en waarschijnlijk al enige tijd niet meer, wil hij wel kwijt.

Eerlijk

Waarom het pand zo gepresenteerd wordt online? ,,De presentatie is inderdaad wat anders dan de andere panden op onze website, dat klopt wel. Maar in dit geval hebben we het niet mooier gemaakt dan het is. Daar willen we eerlijk in zijn, want anders schiet het niet op."



En de rommelige, weinig aantrekkelijke foto's? ,,Tja, die rommel... wij gaan er niet aan slepen, daar is het veel te vies voor. De opdrachtgever moet daarvoor zorgen, en we hebben het zo aangeleverd gekregen. Het is niet fraai nee, maar daar is de prijs dan ook naar - die is niet hoog."



Een particulier zal het pand waarschijnlijk niet kopen; er zijn geen ontbindende voorwaarden op de verkoop van toepassing, waardoor er dus geen hypotheek op afgesloten kan worden. Het lijkt eerder een project voor een partij die het huis zelf op kan knappen, en dan eventueel doorverkopen.