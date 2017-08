Dit is de echte reden waarom honden kwispelen

Vrijspraak na uit de hand gelopen ontgroening kazerne

17:29 Drie militairen zijn vandaag vrijgesproken in Arnhem voor mishandeling tijdens een ontgroening. In een kazerne in Havelte zouden ze in juli 2015 emmers met chloorwater over de rekruten hebben gegooid. Een van de slachtoffers liep hierbij brandwonden op en twee anderen kregen ademhalingsproblemen.