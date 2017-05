Dit is de vrouw achter het hoofddoekjesplan bij de politie

'Fatima houdt mij scherp'

,,Zij is de punaise in mijn bedrijf”, zegt politiechef Aalbersberg over Elatik. ,,Ze kan haarfijn uitleggen waar de echte spanning zit. Dat is ook vervelend, want het doet pijn als je op een punaise gaat zitten. Bij het selecteren van personeel denken we vaak te veel langs standaardpatronen. We vissen te veel in onze eigen vijver. Fatima houdt mij scherp.”



In haar tijd als PvdA-politica sprak Elatik zich uit voor het dragen van een hoofddoek door overheidsambtenaren. ,,De gemiddelde burger zal het worst wezen of de mevrouw achter de balie een hoofddoekje draagt, of een uitgegroeide blonde spoeling heeft”, zei ze in 2004 in een interview in Het Parool. ,,En het argument dat een overheidsdienaar neutraliteit moet uitstralen, is al helemaal onzin. Dan mag je dus wel achter de balie zitten met rechts-extremistische ideeën, maar niet met een hoofddoekje. Die neutraliteit, dat is maar schijn.”



Elatik werd landelijk bekend toen ze de discussie aanging met Theo van Gogh, toen die in zijn columns tekeer ging tegen moslims en Marokkanen. Dat kwam haar na de moord op Van Gogh op een stroom bedreigingen te staan. Ze kreeg daarna een tijd lang beveiliging.