Dna sjoemelende spermadokter mag onderzocht worden

De vele donorkinderen die aanwezig zijn bij de rechtszaak klappen en zuchten van opluchting. Ties van der Meer, voorzitter Stichting Donorkind, zegt: ,,We hebben kennelijk rechten als donorkind. Ik ben geëmotioneerd!"



Ook donorkind Joey is opgelucht. ,,De eerste slag is gewonnen, we mogen het dna veilig stellen zodat het niet vernietigd kan worden.” Voor het resultaat moeten de donorkinderen een aparte bodemprocedure starten. ,,We zijn een stap dichterbij duidelijkheid. De afgelopen periode is een rollercoaster aan emoties geweest. Ik heb duidelijkheid nodig om rust te krijgen.”



Monique Aarts nam het voortouw in dit kort geding. ,,Dit is twee jaar lang onze missie geweest. Donorkinderen hebben rechten." Zelf weet Aarts inmiddels, via de Fiom-dnatest- dat Karbaat niet haar vader was, maar ze strijdt voor duidelijkheid voor andere donorkinderen.



De advocaat van Karbaat verlaat snel de rechtbank en wil geen commentaar geven. ,,We gaan ons nog beraden of en hoe we zullen reageren."