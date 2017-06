Docent uit Tilburg die 'verdween' met examens is volgens buren gewoon thuis

TILBURG - De leraar Nederlands die ‘verdween’ met 80 examens , is gewoon thuis in Tilburg. Althans, dat zeggen zijn buren, die hem deze dagen op het balkon zagen staan of zagen fietsen. De man reageert echter nergens op. ,,Hij zat tot over z’n oren in het werk, zei hij’’, zegt een oom van de man.

De 65-jarige leraar Nederlands viel een paar maanden in bij het ROC Nieuwegein om de examens ‘spreken en gesprekken voeren’ af te nemen. De verslagen hadden in mei ingeleverd moeten zijn, maar lieten maar op zich wachten en de inval-leraar uit Tilburg liet niets meer van zich horen. Zonder de verslagen zijn de behaalde voldoendes niets waard.

De school blijft de man achterna zitten, maar heeft inmiddels besloten dat 80 mbo-studenten hun examen moeten overdoen. ,,We laten het er echt niet bij zitten, maar het kan allemaal nog lang duren’’, zegt ROC-woordvoerder Aris Willems. ,,Terwijl de studenten verder moeten: een baan zoeken, of een vervolgstudie, of op vakantie. Het beste is daarom dat ze hun examen over doen en eindelijk verder kunnen.’’

De school heeft de afgelopen weken z’n uiterste best gedaan om met de ‘verdwenen’ leraar in contact te komen. Zijn woning in Tilburg maakt op het eerste gezicht geen bewoonde indruk. De tuin is volledig dichtgegroeid en groezelige gordijnen belemmeren bij alle ramen op alle drie verdiepingen het zicht naar binnen.

Was ophangen

Maar de buren van de alleenwonende man hebben hem maandagavond nog gezien op het balkon aan de achterkant van de woning. ,,Hij hing de was op’’, zegt een van hen. Andere mensen uit de straat hebben hem recentelijk nog gewoon zien komen en gaan met de fiets. Ook zijn auto aan de overkant van de straat staat er, zij het duidelijk lang niet gebruikt.

Maar veel contact met de man is er niet. Het contact met de gescheiden leraar is niet goed. Directe buren zijn onlangs verhuisd omdat hij hen expres ’s nachts wakker zou houden, als hij last had gehad van het ‘lawaai’ van hun kinderen. ,,Hij leek gewoon niet helemaal in orde.''

Op zichzelf

Een oom van de man heeft de leraar vorige week nog gezien. ,,Hij kwam gewoon even buurten, een glaasje fris drinken, zij het dat hij pas om 22.00 uur ’s avonds kwam aanwaaien’’, zegt de hoogbejaarde oom. ,,Maar hij maakte geen rare indruk of zo. Hij zei wel dat-ie tot over zijn oren in het werk zat. Misschien is hij overwerkt of zo. Hij is erg op zichzelf. Heeft met de rest van de familie nauwelijks contact.’’

Het ROC verzekert dat ze het er niet bij laten zitten. De man wordt aansprakelijk gesteld voor alle schade. Ook wordt gekeken of de man strafrechtelijk is aan te pakken. ,,Maar de studenten moeten ondertussen wel verder", aldus woordvoerder Willems.