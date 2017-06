Docenten Zadkine op non-actief vanwege fraude met tentamens

Kans op vervolging en veroordeling Geert Wilders klein

17:15 De kans dat PVV-leider Geert Wilders in Nederland wordt veroordeeld voor uitlatingen die hij over de islam deed in Oostenrijk, is klein. Dat stelt hoogleraar strafrecht Theo de Roos. Vermoedelijk worden zijn uitspraken hier niet als strafbaar beoordeeld. Het Openbaar Ministerie in Den Haag bekijkt op dit moment of er überhaupt vervolging wordt ingesteld.