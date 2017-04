Domme dieven proberen diesel uit gasvrachtwagen te jatten

Hadden ze de verkeerde bril op, of zouden ze misschien vergeten zijn om de woorden '100 procent groen gas' even door Google Translate te halen? Lachwekkend vond de directeur van De Holthausen Groep uit Hoogenzand het in ieder geval wel: een groep dieven die diesel uit zijn op gas rijdende vrachtwagens wilden stelen.

,,We zijn een gasbedrijf. We zijn heel duurzaam bezig. Al onze voertuigen rijden op groen gas. Allemaal. Dat staat er ook duidelijk op. En dan proberen ze diesel te stelen! We moesten er allemaal wel een beetje om lachen", vertelt operationeel directeur Tonnie Landman.

Afgelopen zaterdagnacht moest hij ineens samen met zijn directeur Stefan Holthausen in het holst van de nacht naar het bedrijf komen. De buurman op het industrieterrein had beweging gezien rondom de geparkeerde vrachtwagens, en was een kijkje gaan nemen. Op dat moment was een onbekend aantal criminelen aan het proberen om diesel te tappen uit de vrachtwagens op het terrein. De mannen leken goed voorbereid, want ze hadden tientallen jerrycans meegenomen om de brandstof in te vervoeren. Toen een van de mannen de buurman aan zag komen, stak hij direct een vuurpijl af waardoor het hele geboefte op de vlucht sloeg.

Teleurgesteld

,,Ze zullen wel teleurgesteld zijn geweest", vertelt Landman enigszins vermaakt. En daar zou hij wel eens gelijk in kunnen hebben. Want 'pech' heeft de groep dieven wel gehad. Behalve dat zij de diesel misliepen, moesten ze ook een stuk of 50 jerrycans achterlaten op het terrein. Bovendien zijn ze uitgebreid vastgelegd op verschillende bewakingscamera's rondom het terrein. De beelden, zowel van hun gezicht als van hun vervoersmiddelen, zijn overgedragen aan de politie. De Holthausen Groep heeft aangifte gedaan van poging tot diefstal. Het bedrijf denkt erover om de achtergelaten jerrycans te verkopen.

De politie Groningen is een onderzoek gestart. Er is nog niemand aangehouden.