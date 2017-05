Donorkinderen eisen dna-test in zaak spermakliniek Jan Karbaat

In Medisch Centrum Blijdorp, dat in 2009 van de inspectie de deuren moest sluiten, is volgens hen jarenlang gesjoemeld met gegevens en sperma van donoren. Het maximum aantal kinderen per donor werd soms ruimschoots overschreden en er zijn vermoedens dat Karbaat zelf sperma doneerde.



Ook klopten omschrijvingen van donoren niet, was er veel mis met de screening van mannen, opslag van sperma en administratie. Donorkinderen kunnen niet meer achterhalen wie hun biologische vader is. Sommige donorkinderen zijn erachter gekomen dat ze geen volle broer en zus zijn terwijl de kliniek had beloofd dat dezelfde donor was gebruikt.



Ouders en donorkinderen hadden de fertiliteitsarts aansprakelijk gesteld voor 'onzorgvuldig handelen' en de grote onrust en onzekerheid die hij daarmee veroorzaakte binnen gezinnen. Samen met Defence for Children en Stichting Donorkind startten ze afgelopen najaar een civiele procedure.