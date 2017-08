Dood 17-jarige jongen uit Almere was ongeluk

De jongen, Willem, was zaterdagavond met vrienden in het Oostrandpark geweest. Rond middernacht vertrok hij. Niemand heeft hem daarna nog gezien. Maandag werd hij als vermist opgegeven, waarna de politie een uitgebreide zoektocht in en rond het park begon.

Hij is vermoedelijk in het donker in het water terechtgekomen en verdronken. De jongen had waarschijnlijk verdovende middelen gebruikt, meldt Omroep Flevoland. Het is niet vast te stellen of dat heeft geleid tot een val in het water en de verdrinking. De politie doet geen nader onderzoek naar de dood van de jongen.