'Doodrijder' van overvaller Arnhem op vrije voeten

Daarmee hoeft K. niet zijn hele periode van inbewaringstelling uit te zitten. Hij blijft wel verdachte. ,,Albert was ontzettend blij toen ik hem dit nieuws vertelde'', aldus Baggen. ,,Hij kan vanmiddag bij zijn gezin zijn.''

Noodweer

Baggen vindt dat de officier van justitie een juiste beslissing heeft genomen door zijn cliënt niet de hele periode van veertien dagen in hechtenis te houden. Het is volgens de advocaat ook een signaal dat K. gehandeld heeft uit 'noodweer'. ,,Er was sprake van extreme spanning en blinde paniek. Hij handelde om zijn partner, zijn kinderen en zichzelf te beschermen'', zegt Baggen.

Het Openbaar Ministerie houdt rekening met de bijzondere positie van de Arnhemmer die wel verdachte blijft in deze zaak. Volgens de officier is K. zowel slachtoffer van de overvaller als verdachte in het onderzoek naar de dood van de overvaller. ,,Als mijn cliënt niet uit noodweer zou hebben gehandeld dan zou hij vandaag niet vrijgekomen zijn. Dat hij niet meteen vorige week vrij kwam is omdat de overvaller is overleden. Dan volgt er uitgebreid onderzoek'', zegt Baggen.

Onderzoek

Volgens het Openbaar Ministerie gaat het onderzoek verder. Centrale vraag is of de verdachte heeft gehandeld uit noodweer of dat 'de juridische grenzen van de zelfverdediging zijn overschreden'. Als het onderzoek is afgerond zal het OM beslissen of K. en zijn vriendin verder vervolgd zullen worden. Voor het OM is het niet nodig dat K. dit onderzoek in voorlopige hechtenis afwacht.

De overvaller kwam om het leven nadat hij was aangereden door een busje van de plaatselijke frietzaak Snack Attack. De wagen werd vermoedelijk bestuurd door de 34-jarige ondernemer Albert K., die net was overvallen.