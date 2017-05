Draad over de weg: fietsers komen met schrik vrij

Een afrasteringsdraad van een weiland was opzettelijk dwars over de route gespannen, de twee bikers kwamen erdoor ten val. Ze kwamen er wonder boven wonder zonder kleerscheuren vanaf.



De politie Ommen meldt dat dit voorval heel anders had kunnen aflopen en geeft via Facebook een waarschuwing voor dit 'fenomeen' af. ,,Let op! In eerste instantie lijkt het spannen van een draad over een fietsroute wellicht op een kwajongensstreek, het kan ook heel anders uitpakken en leiden tot ernstig letsel en een aanklacht wegens poging tot doodslag of zware mishandeling. In de archieven zitten jaarlijks voorbeelden van dit soort nachtmerries.''