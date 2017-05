Drie doden door auto te water op A6 bij Lelystad

De auto belandde rond 9.30 uur in het water. In het voertuig zaten drie mensen, die door de hulpdiensten uit het water werden gehaald. Ze bleken echter niet meer te redden, ondanks de komst van een traumahelikopter.



Onduidelijk is wat er precies gebeurd is. De politie heeft twee rijstroken afgesloten van de A6 richting Almere. Er is een lange file ontstaan.