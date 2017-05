Drinkwaterbedrijf stapt naar rechter om lozingen door Chemours

Gevaarlijk

De chemische stof, die volgens toxicologen gevaarlijk kan zijn voor de volksgezondheid, is sinds enkele jaren de vervanger van de stof C8 bij de productie van Teflon. Die stof bleek ernstige aandoeningen te kunnen veroorzaken. Maar prominente toxicologen vrezen dat ook GenX schadelijk kan zijn, en vinden dat de stof niet in het drinkwater terecht mag komen. Het blijkt echter al op diverse plaatsen in Zuid-Holland te zijn aangetroffen in het leidingwater. Het gaat onder andere om het drinkwater in Alblasserdam, Nieuw-Lekkerland, Hendrik-Ido-Ambacht en Ridderkerk. De filters van Oasen halen de stof er niet uit.



Chemours mocht tot nu toe ruim 6.400 kilo afvalwater met GenX per jaar. De provincie wil die lozing op korte termijn terugbrengen naar 2.000 kilo per jaar, maar volgens Oasen is dat écht nog te veel. ,,Als je die 2.000 kilo aanhoudt, blijven we met de kwaliteit van ons drinkwater onder de norm die in Nederland op dit moment als veilig wordt bezien. Maar we vinden dat de lozing nog radicaler naar beneden moet. Onze prioriteit ligt bij veilig drinkwater. GenX is een wezenlijke dreiging voor het drinkwater.'' Ook Rijkswaterstaat uitte eerder grote zorgen over de aanwezigheid van GenX in het drinkwater.