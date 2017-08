Dronken chauffeur bestuurde bestelbus met gasflessen

In dit Spaanse busje zijn gasflessen gevonden

23 augustus De politie heeft in het onderzoek naar de terreurdreiging in Rotterdam vanavond een busje aangetroffen met daarin gasflessen. Er wordt nog onderzocht of het busje gelinkt kan worden met het concert van Allah-Las, dat vanavond op last van de politie werd afgelast in de Maassilo. De Explosieven Opruimingsdienst van Defensie onderzoekt de bestelauto. De bestuurder van het busje is aangehouden en wordt verhoord.