Drugsonderzoek in gevangenis Grave, medewerkers op non-actief

Justitie is bezig met een groot strafrechtelijk onderzoek in gevangenis de Oosterhoek in Grave. Gedurende het onderzoek zijn meerdere medewerkers van de gevangenis op non-actief gesteld. Dat bevestigen bronnen tegenover De Gelderlander .

Afgelopen week zijn onder meer de cellen in de gevangenis doorzocht. Daarbij zouden dertien mobiele telefoons, een tablet en een onbekende hoeveelheid drugs aangetroffen zijn. Het onderzoek werd uitgevoerd door een speciaal Intern Bijstands Team, een soort Mobiele Eenheid voor binnen de gevangenismuren.

Geen mededelingen

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie wil niks kwijt over het onderzoek en verwijst naar het Openbaar Ministerie. Die wil op haar beurt alleen bevestigen dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt, maar over de aard van het onderzoek worden geen mededelingen gedaan. Het is dus ook onduidelijk of de geschorste medewerkers ook verdacht worden van een misdrijf en of ze strafrechtelijk vervolgd worden.

Volgens de Bond van Wetsovertreders wordt een IBT-team alleen ingezet als er een sterk vermoeden van drugs of wapens is binnen een gevangenis. Na de doorzoeking zijn twee gevangenen voor straf in een isoleercel geplaatst, volgens de bond.

Nauwe banden

De gevangenis in Grave is niet de eerste gevangenis die in opspraak komt. Eerder was er ook in de gevangenissen in Schiedam en Alphen aan de Rijn sprake van te nauwe banden tussen gevangenispersoneel en gevangenen.

Staatssecretaris Dijkhoff kondigde eind vorig jaar een onderzoek aan naar misstanden in gevangenissen en de integriteit van het personeel.

Te vroeg