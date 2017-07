Duitse dirigent sloeg koorknapen tot bloedens toe

Oud-koorknapen van het beroemde kathedraalkoor in het Duitse Regensburg doen een boekje open over voormalig koordirigent Georg Ratzinger. De geestelijke wordt omschreven als 'extreem gewelddadig'. ,,Hij werd een keer zo boos dat hij z'n gebit verloor.''

Georg Ratzinger (93) stond van 1964 tot 1994 aan de leiding van het koor en het bijbehorende internaat. Het kathedraalkoor was destijds voor veel jonge jongens 'niets minder dan de hel'. Meer dan vijfhonderd koorknapen werden mishandeld en misbruikt door priesters en leraren, zo bleek deze week uit het eindrapport van advocaat Ulrich Weber die de zaak onderzocht. Zijn conclusie: Ratzinger moet van dit misbruik geweten hebben.

Kribbig

Het schandaal breidt zich als een olievlek uit. Volgens de Duitse krant Bild hebben inmiddels 124 slachtoffers zich uitgesproken tegen Ratzinger. Hun getuigenissen liegen er niet om. De oud-koorleider en broer van emeritus paus Benedictus wordt omschreven als ‘streng, perfectionistisch en kribbig’.

Misbruikslachtoffer Alexander Probst (57) trok in 2010 al aan de bel over de situatie. ,,Ratzinger was notoir gewelddadig, zeker geen fijne opa-figuur. Dat is mijn beeld van hem en dat zal niet meer veranderen’’, zegt Probst. Een ander slachtoffer herinnert zich de vele woede-uitbarstingen. ,,Toen ik tijdens een concertreis met een ijsje terug kwam bij de bus, kreeg ik midden op straat klappen. Een solist mag geen ijs eten. Dat typeerde hem.’’ De dirigent verloor spontaan zijn kunstgebit toen hij werd overvallen door een vlaag van boosheid, weet een ander.

Concentratiekampen

Ook voormalig koorknaap Michael Sieber (60) leed onder het misbruik. ,,Ik kan begrijpen dat alle koorknapen de scholen als concentratiekampen betitelen. Er heerste een angstcultuur. De mishandelingen ging alle perken te buiten. Sommige kinderen werden zo geslagen dat hun oren begonnen te bloeden. Dan spreek je niet meer van een oorvijg.’’

Sommigen beefden van angst voor Ratzinger. ,,Tijdens het zingen was ik zo bang dat ik met een klein mes in m’n onderarm sneed. Ik hoopte dat God zou ingrijpen wanneer ik een ‘offer’ zou brengen. Ik was toen pas elf jaar.’’

Omstreden

Ratzinger zelf ontkent iets van het misbruik geweten te hebben. Hij gaf eerder toe kinderen in het gezicht te hebben geslagen, maar stelt dat dit in die periode pedagogisch niet omstreden was.

Advocaat Weber spreekt van een regime van 'geweld en angst.'' Hij identificeerde eerder 49 priesters en leraren die schuldig waren aan mishandeling en misbruik.