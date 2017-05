DuPont wist dat omwonenden risico’s liepen

Quote We hebben het dan over de toenemende aan­spra­ke­lijk­heid vanaf nu als we niets doen, want we zijn al aansprakelijk voor de afgelopen 32 jaar DuPont Amerikaanse documenten uit de jaren 80, in handen van deze krant, laten zien dat het bedrijf in 1984 al overwoog te stoppen met de stof, omdat de C8 zich opstapelde in het bloed en het volgens het bedrijf de gezondheid van werknemers en omwonenden zou kunnen schaden. Maar het economisch belang was groot.



In een intern stuk uit 1982 raden DuPont-onderzoekers al aan de stof uit te faseren. Want: ,,C8 blijft lang in het bloed zitten, en dat baart zorgen. Er is ook een sterke mogelijkheid dat bewoners van de lokale gemeenschap worden blootgesteld.'' DuPont zegt in de documenten beperkte kennis te hebben wat de lange termijn-effecten zijn voor de gezondheid, maar de fabriek beseft volgens een handleiding van leverancier 3M, wel dat het kanker kan veroorzaken.

Vertrouwelijk gespreksverslag

In het Amerikaanse Veiligheidsinformatieblad waarschuwt leverancier 3M de gebruikers: ,,Deze stof kan kanker veroorzaken. Dat blijkt uit onderzoek dat in 1983 en 1993 gezamenlijk is uitgevoerd door DuPont en 3M,'' schrijft 3M, dat later ook zal besluiten te stoppen met de productie van C8. Een vertrouwelijk gespreksverslag uit 1984 beschrijft hoe leidinggevenden binnen DuPont al nadenken over aansprakelijkheid voor eventuele gezondheidsschade.

,,We hebben het over imagoschade en aansprakelijkheid. We hebben het dan over de toenemende aansprakelijkheid vanaf nu als we niets doen, want we zijn al aansprakelijk voor de afgelopen 32 jaar.''

Verdienmodel

Er wordt al gezocht naar alternatieven voor de stof, blijkt uit het stuk, ,,maar geen van de opties is economisch aantrekkelijk en zou het verdienmodel op de lange termijn op het spel zetten.'' Verderop in het stuk wordt gesteld dat de juridische en medische takken van het bedrijf zullen pleiten voor volledig stoppen met de stof C8. ,,Maar de commerciële tak zal stellen dat het bedrijf zich dat niet kan veroorloven. Het eindresultaat zou moeten zijn dat we de uitstoot van C8 volledig stopzetten, op een manier die onze bedrijfsvoering niet in gevaar brengt.''

Het bedrijf stopt uiteindelijk pas in 2012 met C8, zowel in de VS als in Dordrecht, nadat wetenschappers een sterk verband vermoedden tussen hoge C8-waardes in het bloed en diverse ernstige aandoeningen. Vorige week werd duidelijk dat omwonenden van de Nederlandse fabriek vele jaren lang risico hebben gelopen op gezondheidsschade: een groot deel van de buurten rond de fabriek had meer C8 in het bloed dan volgens het RIVM verantwoord is.

Verhoogde bloedwaardes

Zelfs nu, vijf jaar na het stopzetten van de uitstoot, blijkt een deel van de lokale bevolking in Dordrecht en Sliedrecht nog sterk verhoogde bloedwaardes te hebben. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de jarenlange blootstelling van omwonenden aan het gif.