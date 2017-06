'Een derde jongens negatief over moslims'

Schadelijke boktor gevonden in Steenbergen

18:37 In een tuin in het Brabantse Steenbergen is één Oost-Aziatische boktor én een vers uitvlieggat van deze boktorsoort gevonden. Het zat in een Japanse kwee. De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) meldde vandaag dat inspecteurs inmiddels alle tuinen nabij de vindplaats grondig hebben onderzocht.