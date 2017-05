Eerste landelijke tropische dag van het jaar is een feit

Rond 15.30 uur was het zo ver: de eerste landelijke tropische dag van 2017 is een feit. In de Bilt werd rond die tijd de 30 graden aangetikt. Op andere plekken in het land, onder meer in Noord-Brabant is het lokaal zelfs 33 graden.

De zeer hoge temperaturen worden veroorzaakt door een combinatie van zonneschijn en een zachte zuidoostelijke bries, die zeer warme lucht aanvoert, meldt Weerplaza. Dat is niet alleen aan de grond het geval, maar ook in de hogere luchtlagen.

In de regel geldt, hoe hoger je komt, hoe kouder het wordt. Vandaag is dat ook zo, maar op 1.500 meter is het nog altijd 16 graden, en zelfs op 3.500 meter is het nog boven nul. Allerminst echt 'koud' dus en dat verklaart waarom het ook aan het aardoppervlak zo warm kan worden.

Warmste 27 mei

Het maximum komt vandaag tussen 28 en lokaal 33 graden uit. De hoogste waarden worden gehaald in Noord-Brabant. Het is zelfs regionaal de warmste 27 mei geworden sinds het begin van de metingen. Het oude record stond op 32,6 graden en dateert uit 2005. In Gilze Rijen werd het om 15 uur zojuist 32,7 graden en het kwik stijgt nog iets. In De Bilt werd het in 2005 30,7 graden. Mogelijk sneuvelt dat record ook nog en wordt het ook landelijk de warmste 27 mei. Volg hier de maximumtemperatuur tot nu toe.

In de namiddag komt er vanuit het zuiden bewolking opzetten. Vooral in het zuidwesten kan vervolgens een enkele (onweers)bui binnendrijven vanuit België. Ga je bbq'en vanavond? Houd dan een schuin oog op de regenradar en onweerradar, of installeer de Buienalert en Onweeralarm app, dan krijg je een seintje als er regen of onweer nadert.

Zondag eventjes koeler, maandag opnieuw heet

In de nacht naar zondag is verspreid een enkele bui mogelijk, misschien met onweer. De buien trekken dan wel via het midden van het land naar het oosten weg. Verder is het overal wisselend bewolkt. De minimumtemperatuur komt rond 17 graden uit.

Zondag overdag is er eerst vrij veel zonneschijn, maar in het oosten komt mogelijk nog een bui voor. Die trekt al snel weg. De zon breekt vervolgens ook daar beter door. De wind is zwak tot matig, 2 of 3 Bft, en waait eerst uit het zuidwesten, maar draait naar west tot noordwest.

Er stroomt daarmee koelere lucht binnen. Aan zee wordt het 20 of 21 graden, maar dieper landinwaarts nog zomers met 25 graden. In Limburg is lokaal 30 graden mogelijk. Later in de middag is kans op een onweersbui in het oosten en zuidoosten.