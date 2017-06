Efteling klimt naar plek 4 in lijst van Europese pretparken

KAATSHEUVEL - De Efteling is opgeklommen naar plek vier op de ranglijst van best bezochte attractieparken van Europa. Het geheim van het 65-jarige pretpark? Nostalgie en investeren om buitenlandse bezoekers te trekken.

Vorig jaar trok het attractiepark in Kaatsheuvel een recordaantal van 4,76 miljoen bezoekers. In 2015 waren dit er nog 4,68 miljoen, goed voor een vijfde plaats op de ranglijst. De Efteling is nu het Deense Tivoli Gardens voorbijgestreefd, blijkt uit het gisteren gepubliceerde rapport van de Themed Entertainment Association.

Quote De sprookjes worden van generatie op generatie doorgegeven, iedereen kent ze Wessel Wit De bezoekersaantallen van de Efteling klimmen al jaren. ,,De stijging van dit jaar is echter opmerkelijk hoog’’, vertelt Wessel Wit van pretparkwebsite Looopings. ,,De Efteling heeft dit jaar namelijk geen nieuwe attractie geopend.’’

Buitenlanders

Waar komen die 84.000 extra bezoekers dan wel vandaan? Om te kunnen blijven groeien is de Efteling een aantal jaren geleden begonnen het park voor buitenlanders aantrekkelijker te maken. ,,Zo is vorig jaar de website in het Chinees vertaald, hebben de medewerkers taalcursussen gekregen en komen alle nieuwe attracties in vier talen.’’

Volledig scherm Het Sprookjesbos. © ANP Voor veel Nederlanders is een bezoekje aan de Efteling al jaren een klassiek dagje uit. Bijna iedereen heeft wel eens rondgelopen in het Sprookjesbos of een stukje papier in Holle Bolle Gijs gegooid. Toch is het volgens Wit juist deze nostalgie die het pretpark zo populair maakt. ,,Het oud-Hollandse sprookjesthema is uniek. De sprookjes worden van generatie op generatie doorgegeven, iedereen kent ze.''

Symbolica

De Efteling investeert ook in accommodatie. Woensdag werd het jubileumjaar ingeluid met het in het gebruik nemen van vakantiepark Loonsche Land, dat 1.000 extra slaapplekken biedt. Op 1 juli opent bovendien de nieuwe attractie Symbolica, waarvan de bouw 35 miljoen euro kostte. In de attractie ga je op bezoek bij het Paleis der Fantasie en kom je langs verschillende geheime gangen en vertrekken.

,,Dit jaar zal het aantal bezoekers nog flink verder stijgen'', verwacht Wit. ,,De achtbaan Baron 1898 werd twee jaar geleden geopend, maar daar moet je echt in durven. Symbolica is een ware familieattractie.'' Het pretpark hoopt op 5 miljoen bezoekers in 2020.

Volledig scherm Symbolica. © ANP

Top 5