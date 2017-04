Efteling past gehandicaptenbeleid aan na commotie

Inmiddels meldt de organisatie op haar website dat 'het verkrijgen van deze verklaring erg omslachtig en daardoor niet gastgericht is'. Daarom is het nu mogelijk om een verklaring te downloaden op de Eftelingsite waarin aangegeven kan worden in welke mate een bezoeker in staat is de attracties via de reguliere weg te bezoeken. De Efteling 'vertrouwt hierbij op eigen verantwoordelijkheid van gasten met een beperking'.



De Tilburgse Amber Bindels is blij met het nieuws. Zij kon afgelopen weekend niet naar het attractiepark, omdat ze geen doktersverklaring had. Amber zit in een rolstoel vanwege spasmen. Ze gaat woensdag in gesprek met De Efteling over wat er haar betreft nog meer moet veranderen.