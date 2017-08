Eierboeren laten second opinion uitvoeren: waarden fipronil lager

Het Rotterdamse laboratorium TLR bevestigt dat er soms grote verschillen zitten in de metingen. Het bedrijf heeft de afgelopen weken op verzoek van boeren zelf zo'n 1.300 eieren getest. Dat gebeurt op precies dezelfde manier als in het lab van de NVWA. Soms zijn de waarden gelijk, soms zijn er grote afwijkingen, zowel hogere als lagere concentraties fipronil. ,,Er zit speling in de eieren'', zegt directeur Hans Janssens. ,,Wij gebruiken andere monsters dan de NVWA.''



Die verklaring geeft de NVWA zelf ook. Een woordvoerder zegt dat pluimveehouders zich mogen melden als ze sterk afwijkende resultaten krijgen op testen die ze zelf hebben laten doen. ,,Als daar aanleiding toe is, wordt er opnieuw onderzoek gedaan.''