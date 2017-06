Eigenaar pitbull die Lyana (7) beet valt bijna flauw in rechtszaal

De ouders van Lyana zullen vandaag hun verklaring afleggen. Zij vragen onder meer 7500 euro schadevergoeding en vergoeding van de ziekenhuiskosten. Hondenkenner Martin Gaus is bij de zaak aanwezig. Hij steunt de 36-jarige aangeklaagde buurvrouw B. De vrouw voelde zich tijdens de zaak kort duizelig en moest even naar de gang omdat ze bijna flauw viel. De vrouw vertelde in eerste instantie snikkend en met trillende stem haar kant van het verhaal nadat de officier van justitie haar verweet onachtzaam te zijn. Volgens B. had ze haar hond op straat altijd aangelijnd. Het asiel had gezegd dat Charly in afgesloten ruimtes, zoals de tuin waar het incident plaatsvond, los mocht lopen. Lyana stond volgens B. plotseling achter haar. ,,Elke seconde leek wel een uur te duren. Maar het duurde allemaal heel kort'', aldus de vrouw.

Vluchten uit Syrië

De familie Alassar vluchtte in 2015 voor de oorlog in Syrië, maar uitgerekend in het land waar ze dachten veilig te zijn sloeg het noodlot toe. Op 31 juli 2016 hapte Charly naar dochter Lyana. Ze brak haar neus, oogkas en traanbuis en liep diepe bijtwonden op. De verwondingen waren zo erg dat ze bijna een jaar lang onder behandeling stond. Haar ouders vertelden dat ze hadden moeten toekijken hoe hun dochtertje werd toegetakeld door de hond.



De pitbull werd direct na het incident afgemaakt. De eigenaresse van Charly kocht kort daarop een nieuwe rottweiler. De rechter bepaalde in maart dat ze de nieuwe hond van de hand moest doen. Lyana durfde niet meer langs de voordeur van de onderbuurvrouw te lopen. Het meisje wilde niet alleen slapen en was volgens haar vader dag en nacht de nieuwe hond bezig. B. woont daarom tijdelijk in een andere woning met de hond.



Dat de onderbuurvrouw weer een nieuwe hond had genomen, vindt de familie van Lyana onbegrijpelijk. Het voelde volgens hen alsof B. geen rekening wilde houden met wat hen is overkomen.



Het proces van vandaag is belangrijk voor de familie. Ze hopen dat er duidelijkheid komt over wie verantwoordelijk is voor dit ongeval. Vader Mohammed: ,,We zijn niet uit op wraak. We hopen alleen dat andere kinderen beschermd kunnen worden tegen zo’n verschrikkelijk ongeluk.''