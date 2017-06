Eigenaren sjoemeldiesels VW willen geld terug

Het gaat er in deze procedure specifiek om dat de diesels, waarvoor na het dieselschandaal een softwareupdate is geregeld, nog steeds vervuilend zijn en op verschillende punten niet meer hetzelfde reageren als voorheen. Volgens de stichting is dit reden genoeg om het oorspronkelijke koopcontract te laten ontbinden. Dan zouden de mensen hun auto kunnen inleveren en de nieuwprijs terugkrijgen.