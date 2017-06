Elf aanhoudingen bij Pegida-demonstratie in Twente

Voorman Edwin Wagensveld van Pegida werd meteen opgepakt. De andere tien werden aangehouden voor onder meer wapenbezit en belediging. Volgens de politie zijn er zowel mensen met extreem-linkse als extreem-rechtse sympathieën aangehouden. Zo'n vijftien aanhangers van Pegida vertrokken in de loop van de middag naar Hengelo om te demonstreren omdat daar geen verbod gold. Volgens de politie waren zij na enige tijd echter weer vertrokken. Een ander groepje aanhangers verzamelde zich vanmiddag ook bij het cellencomplex in Borne, waar ze de vrijlating van Wagensveld eiste.

De Pegida-leden riepen leuzen als 'Edwin moet vrij', verwijzend naar Pegida-voorman Edwin Wagensveld. Er werd echter geen gehoor gegeven aan hun oproep.



De politie was met veel mensen op de been in Enschede omdat er onder meer via social media oproepen werden gedaan om toch naar de stad te komen. De stad was aangewezen als zogenaamd veiligheidsrisicogebied, zodat de politie extra bevoegdheden had.