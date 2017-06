Enorm drugslab opgerold in Friesland

Na een melding van verdachte personen bij een oud xtc-lab in het Friese Berlikum heeft de politie twee mensen opgepakt. Wat er gemaakt werd in het grote laboratorium, moet onderzoek nog uitwijzen. Dat het opnieuw om een drugslaboratorium gaat, daar is de politie wel zeker van. Het zou om een groot laboratorium gaan voor Noord-Nederlandse begrippen.