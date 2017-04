Enorm: honderd kuub rotzooi uit woonhuis gehaald

Waarnemers uit Aruba wonen rechtszaak Mitch Henriquez bij

9:45 Drie parlementsleden uit Aruba zullen vanaf vandaag aanwezig zijn tijdens het proces over de dood van Mitch Henriquez. In Aruba groeien de zorgen over het strafrechtelijk onderzoek naar de twee politieagenten, die betrokken waren bij de fatale arrestatie van de Arubaan twee jaar geleden.