Enschedeër met hoogtevrees fotografeert op 2 kilometer hoogte

Je moet het maar durven, op twee kilometer hoogte in de open lucht op een laadklep van een vliegtuig staan, dat met hoge snelheid door de lucht schiet. ,,Het is niet niks, nee. Ik heb last van hoogtevrees, maar op het moment dat je daar staat, is dat ineens weg. Je voelt alleen maar adrenaline. Het geeft echt een kick.''



Wenink loopt over van verhalen. Noem het maar, of hij heeft het gedaan: vliegen met een bommenwerper, een traumahelikopter of een F16. ,,Mijn dromen beginnen een beetje op te raken.''



Een van zijn hoogtepunten is een trip naar Afghanistan. Meermaals vloog hij met de Amerikaanse luchtmacht mee in het Afghaanse luchtruim. ,,Op een bepaald moment ontplofte een bermbom op een Amerikaans konvooi, waarboven wij vlogen. De fotomissie werd meteen gestaakt, veiligheid voor alles. De foto's kwamen er natuurlijk niet, maar je zit wel op de eerste rij, je maakt alles mee.''



En zo bevindt Wenink zich vaak in situaties die ver afstaan van zijn burgerleven in Enschede. Een vrouw, twee zoons (4 en 6), een hypotheek en een fulltimebaan bij Freek Nietsch. Vliegen met de straaljagers doet hij in zijn vakantiedagen. ,,Een leven waarin je alsmaar hetzelfde doet, is saai. Je hebt afleiding nodig. Dit is mijn afleiding.''