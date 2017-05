EU maakt 120 miljoen euro vrij voor duizenden wifi-plekken

video Schattig! Friese alpaca's nemen lekker badje ter verkoeling

29 mei Als het kwik boven de twintig graden stijgt, dan komt het zwembadje voor de Friese alpaca's van Anniek van Dijk weer te voorschijn. Zephir, Cala Luna en Pumpkin dobberen rustig in het plastic badje en laten hun pasgeschoren lijfjes lekker in het water afkoelen. Een filmpje van de alpaca's ging de afgelopen dagen heel de wereld over.