Europarlement op de bres voor Rotterdamse haven

Alleen al voor Rotterdam gaat het om een bedrag, oplopend tot 60 miljoen euro, de andere havens zijn Amsterdam, Groningen, Moerdijk, Den Helder en Zeeland. Havens zijn een bedrijf als elk ander, en dus moeten ze gewoon belasting betalen, is de redenering van Brussel. ,,Dat kan best zijn, maar Rotterdam wordt al per 1 januari aangeslagen, de concurrenten in het buitenland pas over een aantal jaar. Dat betekent dat onze havens al die tijd concurrentienadeel hebben, en dat kan dus niet”, vindt Agnes Jongerius (PvdA). Ze sluit daarmee aan bij het Havenbedrijf Rotterdam, dat best belasting wil betalen, maar dan wel gelijk met concurrerende buitenlandse havens. ,,Maar daar zijn de regelingen anders. In Hamburg neemt de haven allerlei stedelijke taken voor haar rekening en lijdt ze rustig 100 miljoen verlies die dan door de stad wordt bijgepast. In Antwerpen draagt dan het Vlaamse gewest weer bij aan de infrastructuur. Dan zie je dat een kademuur ineens een primaire zeewering is. Dat is zelfs goedgekeurd door Brussel. Antwerpen kleurt dus binnen de lijntjes, maar wel op een andere kleurplaat dan wij.” Het havenbedrijf tekende midden vorig jaar, kort na het besluit van Eurocommissaris Vestager (Concurrentie) beroep aan bij de Europese rechtbank van eerste aanleg in Luxemburg. Ook de Tweede Kamer steigerde al flink.