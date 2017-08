Europeanen moeten in 2100 extreem weer vrezen met veel doden

Die verontrustende cijfers komen van het onderzoekscentrum van de Europese Commissie in de Italiaanse stad Ispra. Teamleider Giovanni Forzieri publiceerde de voorspelling in het vaktijdschrift The Lancet Planetary Health. ,,De klimaatverandering is wereldwijd een van de grootste bedreigingen voor de menselijke gezondheid in de 21e eeuw'', aldus Forzieri. Volgens zijn studie vielen in de periode 1981-2010 in Europa jaarlijks gemiddeld 3000 doden als gevolg van extreem weer. De wetenschappers analyseerden daarvoor 2300 berichten over dit onderwerp. Met alle data, van onder meer verzekeringsmaatschappijen, werd een prognose opgesteld voor de rest van deze eeuw.

Als de opwarming van de aarde niet wordt gestopt dan gaan de computermodellen uit van 48.000 tot 180.000 weer-gerelateerde doden per jaar in de periode 2041-2070, oplopend tot 81.000 à 240.000 in 2071-2100.

Hittegolven

De kans om daardoor te sterven is ongelijk verdeeld over Europa. In het zuiden moet iedereen rekening houden met gemiddeld één catastrofe door extreem weer per jaar en met zevenhonderd doden per miljoen inwoners. In 1981-2010 waren dat er slechts elf per miljoen. In Centraal-Europa loopt 64 procent van de bevolking risico, in Noord-Europa 36 procent.