Extreem natte dag voor de boeg

Onderzoek ver­keers­deel­ne­mers: in fietsland Nederland krijgt auto ruim baan

8:12 Nederland is een fietsland, maar uit onderzoek in de twintig grootste gemeenten blijkt nu dat vooral de auto ruim baan krijgt. Fietsers en voetgangers delven het onderspit. Ook in de Brabantse steden Tilburg en Den Bosch heeft de auto de overhand.